Yozgat'ın İnceçayır köyünde 150 dekar alanda pancar yetiştiren Güzel Selvi, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı pancar alım fiyatını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Selvi, "Bu yıl kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşadık. Cumhurbaşkanımızın verdiği fiyatın üzerine şeker oranı ve nakliye de eklendiğinde bu rakam ton başına 500 lira olur. Çok şükür umduğumuzun üzerinde fiyat açıklandı. Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz." dedi.

Çiftçi Yusuf Selvi de 100 dekara pancar ektiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum, umduğumuz fiyatı verdi. Bu sene çok su sıkıntımız oldu, göletler kurudu. Yeraltı sularıyla sulama yapıyoruz. Derede su biriktirerek suluyoruz. Yozgat Şeker Fabrikası kampanya başlattı, alımlar yapılıyor. Türk Şeker yetkililerinden su sıkıntısı olan köylere randevu sisteminde öncelik verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Aşağıada köyünde yaklaşık 5 bin dönüme pancar eken çiftçiler, açıklanan zammı sevinçle karşıladı.

Köyde çiftçilik yapan Hasbi Şahin, "Maliyetlerin çok yüksek olduğu bir dönemde güzel bir fiyat açıklandı. Bütün çiftçilere hayırlı uğurlu olsun. Zammı duyunca mutlu olduk. Çiftçilere moral kaynağı oldu. Köy olarak yaklaşık 5 bin dönüm, ilçe olarak da 15 bin dönüm araziye şeker pancarı ekiyoruz. Yapılan zam çiftçiyi tatmin etti." dedi.

Çiftçi Köksal Kartal da "Cumhurbaşkanımız iyi fiyat verdi. Bu fiyat bizleri mutlu etti. Büyük, müjdeli bir haber aldık. Zammı duyunca alkışladık. Bu büyük bir müjde, iyi bir zam verdi. Ekim ayı başında hasada başlıyoruz. Neşeli bir şekilde çalışacağız. Yapılan zam için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Kartal da yapılan zamma sevindiği belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ise açıklanan rakamın pancar çiftçisine hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Önceki sene pancara yapılan zam yüzde 12 seviyesindeydi, bu yıl yüzde 25 artış öngörüldü. Bu, inşallah çiftçimizi memnun eder. Çiftçilerimizin girdilerinde önemli artışlar oldu. Pancar maliyetleri bundan etkilendi. Şu anda ton başına maliyet 350 lira civarında. 500 ton kotası olan bir çiftçi açısından baktığımızdan bu 35 bin liraya tekamül ediyor. Pancar zammı demek çiftçi aşısından mutluluk vesilesi. Şeker fabrikaları açısından baktığımızda ise artan maliyet demek. Üretilen şekerin üçte iki maliyetini şeker pancarı oluşturuyor. Kayseri Şeker açısından olayı değerlendirdiğimizde 3 milyon 100 bin ton pancar alacağız bu sene. Tonda 84 liralık artış, 260 milyon lira gibi rakama tekamül ediyor. Şeker sektörünün beklediği, şeker fabrikalarının maliyetini kurtaracak şekilde şekere de zam yapılması yönünde. Türkiye'de şeker fiyatları bu seneye kadar Avrupa'daki hatta dünyadaki şeker fiyatlarının üzerinde seyrederdi. 10 yıl önce Türkiye'de şeker fiyatları Avrupa'ya göre döviz bazında 3 katıydı. Bugün itibariyle Londra Borsasında şekerin satış fiyatı 510 dolar. Türkiye'deki fiyatı hesap ettiğimizde 460 dolara geliyor. Maliyetlerdeki bunca artışa rağmen döviz bazında Avrupa'nın yüzde 10 gerisinde kaldık."