Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 7 Afgan yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 Afganistan uyruklu yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçlardaki 7 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklular, işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.
Sahte yol izin belgesiyle Trabzon'dan yola çıkan Afganistan uyrukluların İstanbul'a gitmeye çalıştıkları ve haklarında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Etiketler: Samsun
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