Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Samsun'da alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dikbıyık Mahallesi'nde A.A'nın, (19) bahçesinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin evi ile bahçesinde yapılan aramada 84 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu
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