RİZE'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de projelendirilen, Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşu, hacı adaylarından oluşan kafile ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentine yapıldı.

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alandaki Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs 2022’de hizmete açıldı.

Türkiye’nin 58’inci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra Türkiye’nin 2'nci, Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından ise dünyanın 5'inci deniz üzerine inşa edime özelliğini taşıyor.

3 milyon metrekarelik deniz dolgusu için 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlanan havalimanı, 4,4 milyar TL'ye mal oldu. 5 yılda tamamlanan havalimanı, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla hizmete açıldı.

Açıldığı 1 aylık dönemde 372 uçuşla 48 bin 103 yolcunun kullandığı Rize-Artvin Havalimanı’ndan ilk yurt dışı uçuşu da gerçekleştirildi. Uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı ilan edilen Rize-Artvin Havalimanı’ndan ilk yurt dışı uçuşu, hacı adaylarından oluşan kafile ile Suudi Arabistan’a yapıldı. Türk Hava Yolları’na ait uçakla hacı adayları, Rize’den Cidde’ye direkt uçtu.

Hacı adayı Ahmet Ali Çetin, `Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Oradaki manevi duyguyu yaşayacağım. İlk kez kutsal topraklara gidiyorum ilk kez uçuyorum ilk kez Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanıyorum` dedi.

Havaalanında çıkış işlemlerini yaptıran hacı adayı Ramazan Çelik de `Rize merkezden havaalanına geldim. Buradan direkt Suudi Arabistan'a uçacağım. Kutsal topraklarla buluşacağım için mutluyum. 2 defa umre yapmıştım. Şimdi gerçek vazife için gidiyorum, vatan ve millet için dua edeceğiz` diye konuştu.

12 yıldır bu anı beklediğini söyleyen Nuriye Yaylacı da `Bugün nasip oldu. Hem de Rize'den direkt Suudi Arabistan'a gideceğiz. Hacı olmanın mutluluğunu yaşayacağız` dedi.