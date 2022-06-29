Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu’nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ordu'da alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde kontrolden çıkarak önce Hüdaver Makar (74) yönetimindeki 52 ABS 497 hafif ticari araca, ardından Emrah İlhan (35) idaresindeki 52 EV 342 plakalı otomobile çarpıp kaçtı.
Kazada, araçların sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan Esen Makar ve Emine Çöp yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 29 Haziran 2022 güncel dolar kuru…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz