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Güncel
AA 04.09.2024 11:58

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Atakum ilçesi Küçükkolpınar ile İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, bin 79 sentetik ecza hapı, 267 uyuşturucu hap, yaklaşık 18 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari de yakalandı.

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