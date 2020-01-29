Samsun'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Çarşamba ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Samsun-Ordu karayolunda Samsun yönüne giden Resul Manuoğlu (33) yönetimindeki 52 LM 275 plakalı tır, aynı yöndeki Yasin Kılıçal (21) idaresindeki 55 BN 753 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki 55 KA 007 plakalı otomobile, ardından duvara çarparak durdu.
Kazada, otomobil sürücüsü Yasin Kılıçal ile yanındaki Yakup Kılıçal (17) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.