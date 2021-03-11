Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit ettiği N.K.'yi (48) yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun Adliyesine sevk edilen N.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.