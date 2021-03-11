Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da Dinamik Denetim Modeli denetimleri sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlilerince, "Dinamik Denetim Modeli" süreci kapsamında cadde, sokak ile meydanlarda temizlik, maske ve mesafe denetimi yapıldı.
Ekipler, kurallara uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları
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