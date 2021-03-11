Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik-Bozüyük kara yolunda ihbar üzerine durdurulan takside ve içindeki kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 0,48 gram metamfetamin, 3,35 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.
G.E. ve R.B, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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