Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edremit'te metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde metruk binada çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Tuzcumurat Mahallesi Sığırönü mevkisindeki boş bir binadan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri yangını yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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