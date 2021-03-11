Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
[Fotoğraf: AA / arşiv]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı.
Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.
Oluşan dev dalgaları izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Meteoroloji yetkilileri, sağanak ve kuvvetli rüzgarın bölgede iki gün etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
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