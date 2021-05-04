Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet müdürlüklerinin yanı sıra devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere karşı sabit yol ve "şok" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda HES kodu sorgusu yapıldı, 16 bin 390 kişinin güvenlik kaydı incelenerek aranan 22 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 103 kişiye idari işlem yapılarak toplam 67 bin 629 lira para cezası uygulandı.

Kent genelindeki denetimlerde ise 4 bin 36 araç kontrol edildi, 21 araç ve sürücüye toplam 39 bin 252 lira para cezası verildi.

Şok uygulamalarda iki iş yerine ceza işlem yapıldı, ruhsatsız tabanca, 9 kesici/delici alet ile uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik yönünden sabit yol uygulamalarında ise 2 bin 88 araç ve sürücü kontrol edildi, 423 araç ve sürücüsüne 224 bin 963 lira cezai işlem uygulandı, 20 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de 3 bin 899 kişinin HES kodu sorgulamasını yaptı, pozitif veya temaslısı olup izolasyonda olması gereken 432 kişiyi adreslerinde denetledi.