Atakum Çobanlı İskelesi’nde 'Yöresel lezzetleri tat, mutfağına kat' sloganı ile başlayan ve 5 Haziran’a kadar devam edecek festival kapsamında ''ödüllü ot yemekleri yarışması'', ''yöresel ot yemekleri stantları'', ''doğada resim'', ''bitki çayı demleme yarışması'' ve ''oklavanı al gel'' etkinliği yapılacak.

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, dünya genelinde yaşanan salgın nedeniyle geçen yıllarda düzenleyemedikleri festivalin bu sene altıncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Genç, Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalogu Programı 'Sağlıklı yaşam için doğaya dönüş' projesi kapsamında Samsun Turizmciler Derneği tarafından yürütülen festivalin şehrin gastronomisi için önemli olduğunu belirterek, "Samsun'da geleneksel hale gelen ancak son 2 yıldır yapılmayan 'Ot Yemekleri Festivali'ni 'yöresel lezzetleri tat, mutfağına kat' mottosuyla düzenliyoruz. Proje kapsamında 50-70 stant planlamıştık. Ancak yoğun ilgi nedeniyle 100'ün üzerinde stant var. Amacımız, Samsun gastronomisini öne çıkarmak, vegan mutfağını öne çıkarmak. Festival süresince bugün stantlarımızı kurduk. Bitkiler ve otlar hakkında kadınlarımızı bilgilendirdik." diye konuştu.