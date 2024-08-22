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Güncel
AA 22.08.2024 17:42

Samsun'da narkotik denetimlerinde 24 şüpheli yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 24 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik denetimlerinde 24 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 129 sentetik ecza hapı, 4,46 gram esrar, 490,77 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ile 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Denetimlerde 24 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'sinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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