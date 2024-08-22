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Güncel
AA 22.08.2024 17:40

Kars'ta vatandaşlara simülasyon tırında deprem eğitimi verildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın deprem simülasyon tırında, vatandaşlara yönelik deprem eğitimi düzenlendi.

Kars'ta vatandaşlara simülasyon tırında deprem eğitimi verildi

Gaziler Meydanı'nda konuşlanan tırda, vatandaşlara Türkiye’de daha önce depremlerde yaşanan sarsıntılarla gerçekçi bir deprem deneyimi yaşatıldı.

Deprem tırı içinde bulunan alana geçen ilçe protokolü ve vatandaşlara AFAD ekipleri tarafından deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı. Tırda, 17 Ağustos Marmara ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddetinde oluşturulan sarsıntıyla çök, kapan, tutun yöntemi uygulamalı gösterildi. Deprem tırındaki eğitime katılan ve yetkililerden bilgi alan Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar bu tür uygulamalı eğitimlerin çok etkili olduğunu söyledi.

Sarıkamış halkının deprem konusunda bilinçlenmesi için deprem tırını getirttiklerini belirten Aslantatar, "Deprem kuşağında yaşadığımız için vatandaşların daha bilinçli davranabilmesi açısından bu tırdan olabildiğince faydalanmaya çalışıyoruz. Vatandaşlara bu hizmeti veren AFAD ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da deprem simülasyon tırında toplumu bilinçlendirme ve farkındalık yaratıldığını belirterek, vatandaşları etkinliğe davet etti. AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıldönümünü fırsat bilerek Kars merkez ve ardından ilçelerde deprem eğitimlerini sürdürdüklerini anlattı.

Aracın içeriği hakkında bilgi veren Bozkurt, "Vatandaşlarımıza deprem farkındalığını yaşatıyoruz. Deprem simülasyon tırına binerek deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini ekibimizle kendilerine anlatıyoruz. Vatandaşlarımızı bu simülasyon tırımızdan faydalanmaları için davet ediyoruz" diye konuştu.

Eğitime katılan gençlerden Yusuf Güneş de "Deprem simülasyon aracında abilerimiz bize ne yapacağımızı öğrettiler. Deprem anında elimiz başımıza koyarak çöktük. Sarsıntı anında biraz heyecanlandık ve korktuk" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından ekipler, katılımcılara broşür, çocuklara da balon ve çeşitli hediyeler dağıttı.

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AFAD Deprem Kars
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