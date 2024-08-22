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Güncel
AA 22.08.2024 17:08

Düzce'de tırla otomobil çarpıştı: 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Düzce'de tırla otomobil çarpıştı: 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Kara yolunun İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyü Taşaltı mevkisinde kontrolden çıkarak beton bariyerleri aşıp karşı yöne geçti.

Tır, bu sırada Ankara istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın kupa kısmı yol kenarında asılı kalırken, otomobil ve tırın dorse kısmı şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinin bir süre ulaşıma kapalı kalması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

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