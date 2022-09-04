Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen motosikletteki çift yaralandı.
Vezirköprü Motosiklet Festivali'ne katıldıktan sonra Trabzon'a dönen Özcan A'nın kullandığı motosiklet, Durağan-Vezirköprü kara yolu Adatepe Kavşağı'nda devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan eşi Reyhan A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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