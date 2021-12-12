Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da kumar oynayan 10 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 10 kişi hakkında işlem yapıldı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Balcalı Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler kahvehanede yaptığı aramada zar ve 540 lira para ele geçirdi. Kahvehanede kumar oynayan 10 kişiye toplam 13 bin 360 lira idari para cezası verildi.
Kumar oynamak için yer temin eden kahvehane sahibi R.G. hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kumar
Sıradaki Haber
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz