Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 93. doğum gününde Cengiz Aytmatov’un mezarına karanfil bırakarak dua etti.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, mezara gelen Aytmatov’un oğlu Eldar Aytmatov ve Kırgızlar ile sohbet de etti. Her sabah uyandığında Cengiz Aytmatov’un ‘bir insan için en zor olan, her gün insan kalabilmektir’ sözünü tekrar ettiğini söyleyen Alpaslan Ceylan, Manas Üniversitesi’nde de onun öğretileri doğrultusunda eğitime-öğretime devam ettiklerini belirtti ve “Cengiz Aytmatov rahat uyusun.” dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Cengiz Aytmatov’un ‘mankurtlaşmama’ sözüne çok önem verdiklerini vurgulayan Alpaslan Ceylan, gençlerin mankurtlaşmaması için Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde bilimin, milli ve manevi değerlerin ışığında yüksek kalitede eğitim-öğretim verildiğini hatırlattı.

Cengiz Aytmatov çeşitli etkinliklerle anılıyor

Ceylan, milli ve manevi değerleri doğrultusunda yüksek bilimsel kalitede öğrenim gören gençlerin arasından nice Cengiz Aytmatovlar’ın çıkacağını, bu şekilde yetişen sayısız mezunun dünyanın 5 kıtasında ve 45 ülkesinde Manas Üniversitesi’ni ve Cengiz Aytmatov’u başarıyla temsil ettiğini dile getirdi.



Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi’nde bulunan Devlet kanalı ELTR, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile röportaj yaptı.



Cengiz Aytmatov, hafta boyunca Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde düzenlenen çeşitli bilimsel ve kültürel programlarla anıldı.

