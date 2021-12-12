Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kurtuluş Mahallesinde E.O'ya ait eve operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği Gece'nin de destek verdiği operasyonda 250 sentetik hap ile satışa hazır halde 500 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu Narkotik
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