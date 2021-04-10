Valilikten yapılan açıklamada, 9 Nisan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 60 bin 42 kişinin HES kodunun sorgulandığı kaydedilen açıklamada, "İzolasyon kuralını ihlal eden 3 kişi yakalanmıştır. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 595 kişi ikametlerinde denetlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, jandarma ekiplerince de 9 bin 181 kişinin HES kodunun sorgulandığı ayrıca Kovid-19 denetimi kapsamında 813 kişinin ikametlerinde kontrol edildi.