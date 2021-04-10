Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da koronavirüs denetimi
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alan Samsun'da, izolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, 9 Nisan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.
Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 60 bin 42 kişinin HES kodunun sorgulandığı kaydedilen açıklamada, "İzolasyon kuralını ihlal eden 3 kişi yakalanmıştır. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 595 kişi ikametlerinde denetlenmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, jandarma ekiplerince de 9 bin 181 kişinin HES kodunun sorgulandığı ayrıca Kovid-19 denetimi kapsamında 813 kişinin ikametlerinde kontrol edildi.
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