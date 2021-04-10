Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Subaşı köyü karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Fatih Çelikkaya başkanlığında toplandı.
Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.
Bu kapsamda koronavirüs vakalarına rastlanan Subaşı köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün girişinde önlem aldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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