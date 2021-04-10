Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ve Sarıkum Köyü İlk ve Ortaokulunda pozitif vakaların görüldüğü belirtildi.

Salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla iki okulda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, karantina süresi boyunca eğitimlerin uzaktan devam edilecek.