İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Motosikletli Huzur ve Hızır Timleri, Asayiş Timleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, İstihbarat şubeleri, JASAT ve Kadın ve Çocuk Suç Kısım Amirliği ekipleri, okul ve çevrelerinde alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri kapsamında köpek ve drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini artırmak amacıyla okul servis araçlarını denetleyen ekipler, öğrenciler ile vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için okul ve çevrelerindeki yaya geçitlerinde de tedbirler aldı.

Okul servisi ve araç sürücülerini yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyaran ekipler, okul servis araç sürücüleri, rehber personeli ve öğrencilere trafik güvenliğinin sağlanması ve trafikte farkındalığın arttırılmasına yönelik trafik eğitimleri verdi.

Trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıtan jandarma personeli, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu madde olmak üzere, terör örgütleri ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmeleri konularında da bilgilendirdi.

Okul çevreleri ile işletmeleri de kontrol eden ekipler, denetimlerini 2021-2022 eğitim öğretimi sonuna kadar sürdürecek.