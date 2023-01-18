Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Emirhan K'nin kullandığı otomobil, Belediyevler Mahallesi'nde 3 metrelik yükseklikten Büyükşehir Belediyesi Balık Hali bahçesine devrildi.
Sürücü ile yanında bulunan Yiğitcan A. ile Kaan Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan otomobilde bulunan gençlerin kaza anında sosyal medya için görüntü çektiği öğrenildi.
Etiketler: Samsun
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