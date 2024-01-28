Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve ilçe emniyet şube müdürlükleri ekiplerince, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranması bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 27 kişi yakalandı.

Operasyonlarda ekipler, 396 sentetik ecza hap, 75,26 gram esrar, 102,21 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 290 lirayı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.