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Güncel
AA 28.01.2024 14:38

Malatya'da 28 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya'da kar nedeniyle 28 mahallenin yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Malatya'da 28 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar ve tipiden dolayı kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde ve kırsal alanlarda kapanan yolların bir an önce açılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, çalışmaların yapıldığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Demir, özellikle tipiden dolayı bazı bölgelerde aynı yolu birkaç kez açmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

İl genelinde çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini belirten Demir, Yolu kapalı olan Battalgazi ilçesinde 3, Darende'de 2, Hekimhan'da 8, Pütürge'de 14 ve Yazıhan'da 1 olmak üzere 28 mahallede çalışmalara devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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