Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da çeşitli dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen operasyonda 101 sikke ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Alaçam ilçesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 101 sikke bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Samsun Kaçakçılık
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