Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da cadde ve sokaklar boş kaldı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, cadde ve kara yolları boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
Samsun'da, görevli kolluk kuvvetleri dışında cadde ve sokaklar boş kaldı. Geçiş güzergahındaki kentte kara yolları da boşaldı.
Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.
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