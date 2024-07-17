Samsun'da 17 bitki koruma ürünü bayisine ceza

Samsun'da faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılarının denetimleri, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ve depolanması ile ilgili iş ve işlemler 13 Şubat 2019 tarih ve 30685 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülüyor.



Bu kapsamda Çarşamba ilçesinde, bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılarının denetimlerine katılan Müdür İbrahim Sağlam, "Bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda bitki koruma ürünlerinin satışı ve depolanması ile ilgili daha etkin kontrol yapılmasına yönelik planlamalar kapsamında 16-31 Temmuz tarihleri arasında bitki koruma ürünlerinin satışı ve depolanmasına yönelik ülke genelinde eş zamanlı kontrol yapılmasına karar verilmiştir” dedi.



"Samsun'da 168 BKÜ bayi ve toptancısı var"



BKÜ satışı ve depolanması ile ilgili yıllık kontrol planı konulu yazısı kapsamında Samsun'da bayi sayıları, satışı yapılan BKÜ miktarları ile yapılan bitkisel ürün çeşitliliği dikkate alınarak risk derecesi yüksek 20 il içerisine alındığını belirten Sağlam, "Risk derecesi yüksek olarak belirlenen illerde her dönemde toplam bayi ve toptancı sayısının yüzde 100’ünün kontrolü yapılarak yılsonu itibarıyla en az 4 kez kontrol edilmesi planlanmıştır. Denetimlerin 2. dönem itibari ile başlanması talimatlandırıldığından nisan ayı itibarıyla 3 aylık dönemdeki denetimler tamamlanmış ve İlimizde bulunan tüm bayi ve toptancıların detaylı denetimleri il ve ilçe müdürlüklerimizce koordineli olarak gerçekleştirilmiştir. İlimizde 145 adet BKÜ bayi ve 23 adet BKÜ toptancısı olmak üzere toplam 168 adet BKÜ bayi ve toptancısı bulunmaktadır" diye konuştu.



"17 adet BKÜ bayisine idari para cezası"



Müdür Sağlam şunları söyledi: "Yapılan kontrollerde 'Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen onay şartlarını taşıyıp taşımadıkları, BKÜTS kullanılarak satışların yapılıp yapılmadığı, bayi ve toptancılar tarafından ürün alış, satış, iade, satış iptal, ihracat, ihracat iptal, mal devir, mal devir iptal gibi işlemler ile miadı dolan, çalınma, bozunma ve benzeri nedenlerle vasfını yitirmiş bitki koruma ürünlerinin deaktivasyon işlemlerinin Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi'ne süresinde bildirmesinin sağlanıp sağlanmadığı, son kullanma tarihleri geçmiş, ambalajı uygun olmayan, karekodsuz, BKÜTS’de kaydı bulunmayan, onaysız bitki koruma ürünü bulunup bulunmadığı, sorumlu yöneticinin satış yerinde bulunup bulunmadığı, yapılan satışların 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı ‘Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkındaki Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslara göre yapılıp yapılmadığı, kayıtların tutulup tutulmadığı, fiili stoklarla BKÜTS’de bulunan stokların uyumlu olup olmadığı, onaysız yerlerde bitki koruma ürünü satışı veya depolanmasının yapılıp yapılmadığı, ilgili mevzuata aykırı etiket ile piyasaya arz edilmiş ürün bulunup bulunmadığı, bakanlıkça alınan kararlar gereği satış durdurma kararı alınmış olan bitki koruma ürünlerinin satışının yapılıp yapılmadığının kontrolü sağlanmıştır. Kontroller neticesinde 2024 yılı içerisinde 17 adet BKÜ bayisine idari para cezası işlemi uygulanmıştır. 2 işletmeye onaysız depo ve onaysız satış yeri bulunması sebebiyle mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. Denetimler kapsamında miadı geçmiş ya da ülkemizce kullanımı sonlandırılmış 10.120 kg/lt bitki koruma ürününe yedi emin işlemi uygulanmış olup, tüm ürünler İl Müdürlüğümüz organizasyonu ile imha edilmek üzere toplatılarak imha şirketine teslim edilmiş ve imha işlemleri tamamlanmıştır. Bakanlığımız 08.07.2024 tarih ve 14934523 sayılı yazısında belirttiği üzere ülke genelinde eş zamanlı kontrol yapılması kararı gereği, ilçe müdürlüklerimize kontrol planları iletilmiş olup il müdürlüğümüz koordinasyonu ile denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" şeklinde konuştu.