Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü, korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, evden veya kurumdan kaçan refakatsiz, sokakta yaşayan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit edilemeyen çocuklara yönelik görevleri yerine getirerek, topluma kazandırma çalışmaları yapıyor.

Bu doğrultuda vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak amacıyla çocukların ilgi ve zevklerine göre revize edilerek, güvenli, ulaşabilir, rahat, ferah ve modern bir ortam haline getirilen Çocuk Şube Müdürlüğü, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde hizmet vermeye devam ediyor.

Yenilenen hizmet binasına Çocuk İzlem Merkezi (Ç.İ.M.) odası ve Sosyal Hizmetler Uzmanları Görüşme Odası da eklendi.

Hizmet binasını ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, personeli yerinde denetleyerek faaliyet ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.