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Muğla'da 11 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 11 hırsızlık olayının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bodrum'da gerçekleştirilen 4 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, benzer şekilde Marmaris ve Kuşadası ilçelerinde de 7 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen zanlının H.I olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi Bodrum ilçesinde gözaltına aldı.
Zanlının üzerinden 4 gram metamfetamin, 7 gram toz esrar ile gösterdiği Dereköy Mahallesi'ndeki adreste 577 gram toz esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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