Aksaray'da alınan bilgiye göre, Ahmet Y. (41), Afganistan uyruklu eski sevgilisi Zolaika R. (45) ile barışmak için Taşpazar Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada, Ahmet Y. ile Zolaika R. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Y, üzerinde taşıdığı bıçakla Zolaika R'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Zolaika R'yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.