İGM Kasım ayı toplantılarının 8. oturumunda Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve Emirdağ İl Genel Meclisi Üyesi Necati Şevik’in destekleriyle temin edilen akülü araba, 12 yaşındaki Hatice Pınar'a teslim edildi.

Annesinin kucağında hediyesini almaya İGM'ye gelen Hatice Pınar, akülü arabasına binerek meclis binasında tur attı.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün güzel bir hediye için toplandık. Çobanlar ilçemizin Akkoyunlu köyünde yaşayan 12 yaşındaki kızımız Hatice Pınar’a akülü araç hediye ediyoruz. Çocuğumuz daha önce herhangi bir yere gidip gelemiyordu. Annesi ve babası kucağında ancak götürüp getiriyordu. Artık Hatice kızımız kimseye ihtiyaç duymadan istediği yere gidip gelebilecek. Akülü aracın temin edilmesinde emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Akülü araba kızımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Akülü araba ile dışarıda da gezmek istediğini belirten Hatice Pınar ise çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Hatice Pınar daha sonra kendisine hediye edilen akülü aracı ile bina dışına çıkarak da gezinti yaptı.