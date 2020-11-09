Bakan Kurum, Barış Sitesi ile Çiçek, Adalet ve Cumhuriyet mahallerinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, tüm ekiplerin, depremin ardından vatandaşın yarasını sarmak için seferber olduğunu belirtti.

Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını müteakip hasar tespit çalışmalarının başlatıldığına dikkati çeken Kurum, "Vatandaşlarımızın taşınma süreci dahil binaların hasar tespiti ve bu sürece ilişkin tüm ihtiyaçlarını bire bir Valiliğimizin koordinasyonunda vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa karşılamak suretiyle yürütmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

Hasar tespit çalışmalarının yanında gezici laboratuvarlarla binalardan alınan karot, beton, demir numunelerinin beton ve çekme dayanımına baktıklarını anlatan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Çalışmalarımız hızlı şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık ve yıkım süreçlerini de Rıza Bey Apartmanı etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız. 23 vatandaşımız hala hastanede tedavi görmektedir, diğer tüm vatandaşlarımız taburcu edildiler. Sahada 7 bin 100 personelle, 1000'e yakın araç ve ekipmanla vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Hasar tespit çalışmalarımız bugün itibarıyla 90 bin 813 binada yapılmış ve 484 bin bağımsız bölüme ulaşmıştır. Bu kapsamda acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 384, bağımsız bölüm sayımız da yaklaşık 4 bin 489'a ulaşmıştır. Yaklaşık 4 bin 500 acil ve yıkılacak bina sayısı oldu. Az hasarlı 4 bin 187, orta hasarlı da 483 binamız var."

Çadır kentlerden misafirhane, otel ve yurtlara çağrı

İzmir Valiliği personelinin çadır kentlerdeki vatandaşları daha güvenli daha sıcak ortama taşımak amacıyla çalıştığını dile getiren Bakan Kurum, tüm çadırlara uğrayarak, depremzedeleri misafirhane, otel ve yurtlara davet ettiğini belirtti.

Vatandaşların kira, taşınma, eşya yardımı ve barınma ihtiyaçlarına ilişkin taleplerin alındığını anımsatan Kurum, "Yaklaşık 3 bin 900 başvuru alınmış ve ihtiyaçlar hızlı bir şekilde karşılanmıştır. Vatandaşlarımız hasar tespiti için internet aracılığıyla hasartespit.csb.gov.tr adresinden başvuru yapabilir." diye konuştu.

Mobilya yardımları

Evinden eşyasını alamayan vatandaşlara yardım yapılacağını daha önce açıkladıklarını hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Mobilya üreticilerimiz, eşyasını alamayan veya binası yıkılan bin aileye yaklaşık her bir ev için 25 bin lira değerinde eşya yardımı yapacak. Bu eşyalar, Valiliğimiz koordinasyonunda hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza temin edilmiş olacak. Kira, taşınma yardımı sürecimizi başlattık, bugüne kadar 14 milyon lira vatandaşlarımıza ödemeler yaptık."

Bakan Kurum, deprem sorası hazırlanan projelerle ilgili olarak da son aşamaya gelindiğine işaret ederek, yerinde 2 bin, rezerv alanında da 3 bin konut planladıklarını belirtti.

Rezerv alanında orta hasarlı binalar için fazla konut üreteceklerini dile getiren Kurum, projeleri 1 ay içinde başlatacaklarını ve 1 yıl içinde de tamamlayacaklarını ifade etti.

Çadırlarda şu an 5 bin 800 depremzedenin kaldığına dikkati çeken Bakan Kurum, "Depremzede vatandaşlarımızla bir aradayız. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyoruz. Bir kez daha İzmir'imize, Türkiyemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki inceleme

Kurum, gazetecilerin sorusu üzerine, Bayraklı'daki Çiçek Mahallesi'nde kaya düşme riski bulunan bölgeyi de incelediklerini anlatarak "Heyelan riski olan binaların taşınma sürecini başlatıyoruz. Bu alanları boşaltıyoruz ve kaya düşme riski olan binalarda oturan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımlarını yapmak suretiyle onları da rezerv alandaki sağlıklı güvenli konutlarımıza taşıyacağız." diye konuştu.

Öte yandan Bakan Kurum, ziyareti sırasında, Çiçek Mahallesi'nde taş düşen bölgenin kentsel dönüşüme alınması talimatını verdi.

Kurum, bölgede bir süre sohbet ettiği 86 yaşındaki Nevin Narat'a evlerinin bir yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

Narat'ın, "Ben 86 yaşındayım görür müyüm?" diye sorması üzerine Bakan Kurum, "Allah uzun ömürler versin teyzeciğim, görürsün inşallah. En kısa sürede tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait bina analiz ve test laboratuvar aracındaki çalışmalar hakkında da bilgi alan Kurum, bir binadan alınan numunede beton sınıfının C15 olması gerekirken C3 olarak tespit edildiği bilgisini paylaştı.