Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Açık Ceza İnfaz Kurumları ile tüm birimler seferber edilerek, sadece bir gün değil, yıl boyunca pek çok alanda ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunan 1053 hükümlü ile 495 bin metrekarelik alana 40 bin 769 fidan dikilirken, Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce 180 hükümlü ile 111 bin metrekarelik alana 9 bin 400 fidan toprakla buluşturuldu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki çeşitli alanlarda gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetlerinde 606 bin metrekarelik alanda toplamda 50 bin 169 fidan dikerek, Samsun’da en fazla fidan diken kurum unvanını elde etti.

Samsun Orman İşletme Müdürü Celal Kanbur tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İdari İşler Müdürü Hayri Ak, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Şaziye Ateş, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Cihan'a Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla 19019 fidan dikimi ile gerçekleştirilen Kurtuluş Ormanı'nın oluşturulması ve 11 Kasım Geleceğe Nefes Kampanyası'na katkılardan dolayı teşekkür belgesi verildi.



Kaynak: AA