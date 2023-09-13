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Güncel
İHA 13.09.2023 15:39

Şampiyon güreşçi Tüylü memleketinde coşkuyla karşılandı

Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Mehmet Tüylü, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Şampiyon güreşçi Tüylü memleketinde coşkuyla karşılandı
[Fotograf: AA]

Başkent Bişkek'te 2-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada 86 kiloda rakiplerini yenerek dünya şampiyonu olan Mehmet Tüylü, Artvin'in Yusufeli ilçesine geldi.

Yusufeli Belediyesinde itfaiye personeli olarak görev yapan Mehmet Tüylü, Öğdem viyadüğü mevkisinde toplanan vatandaşlarca davul zurna ve Türk bayrakları eşliğinde karşılandı.

Buradan ilçe merkezine kalabalık araç konvoyu ile gelen Mehmet Tüylü, daha sonra konvoyla ilçe turu attı.

Şampiyon güreşçi Tüylü memleketinde coşkuyla karşılandı

Mehmet Tüylü, Yusufeli Belediyesi önünde organize edilen kutlama programında, şampiyonluğa ulaştığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Çok zorlu güreşlerin ardından şampiyon olduğuna işaret eden milli güreşçi, "Yaşadığım duygunun tarifi yok. 20 yıllık bir spor hayatım vardı. Bunu dünya şampiyonluğu ile taçlandırdım, İstiklal Marşı'mızı okuttum." dedi.

Mehmet Tüylü, yeni hedefinin ise 2025'teki olimpiyatlarda şampiyonluğa ulaşmak olduğunu ifade etti.

Şampiyon güreşçi Tüylü memleketinde coşkuyla karşılandı

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise Yusufeli'nin pehlivanlar diyarı olduğunu dile getirerek, "Her pehlivanın başarısı bizi ayrı onurlandırıyor, gururlandırıyor. Mehmet kardeşimiz de bizim personelimiz, itfaiyecimiz, mesai arkadaşımız. Ben tüm Yusufeli halkı adına kendisini tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak herkese nasip olmaz. Bu başarıdan dolayı kendisini, eşini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da Artvin'in dünya şampiyonu bir sporcu çıkardığı için çok mutlu olduklarını aktardı.

Bu şampiyonluğun gençlere örnek olacağını belirten Demirkıran, "Ümit ediyoruz ki sporcumuzun bundan sonra da başarıları devam eder ve madalyalar kazanır. Sporcumuzu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçiye Türk bayrağı ve çeşitli hediyelerin verildiği programda, horon oynandı.

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