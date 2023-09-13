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Güncel
İHA 13.09.2023 15:41

Çankırı’da 1 yılda 2 bin 8 kalp ve damar hastası tedavi edildi

Çankırı’da 1 yıl içerisinde 2 bin 8 kalp ve damar hastası, tedavi edildi. Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, koroner anjiyografi ünitesinin kurulması ile birlikte hastaların il dışına yapılan sevklerinin büyük bir oranda azaldığını söyledi.

Çankırı’da 1 yılda 2 bin 8 kalp ve damar hastası tedavi edildi

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Kalp ve Damar Hastalıkları Birimi 1 tıbbi sekreter, 1 bilgi işlem personeli, 5 radyoloji teknisyeni, 12 hemşire, 4 kardiyoloji uzmanı ve 1 kalp damar cerrahisi uzmanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Çankırı Devlet Hastanesi'nde kurulan Koroner Anjiyografi bölümün katkısıyla Ünitede 1 yılda 778 perkutan koroner girişim (PKG) işlemi, 2 bin 8 koroner anjiyografi işlemi, 290 hastaya acil işlem ve bin 718 hastaya elektif işlem yapıldı.

“Hastanemizden il dışına yapılan sevkler de büyük bir oranda azalmıştır”

Kalp sağlığı için en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, “Kalp ve damar hastalıkları, küresel ölümlerin yüzde 30’ una neden olan, özellikle orta ve ileri yaş grubundaki kişilerde en önemli mortalite ve morbidite sebeplerindendir. Anlaşıldığı gibi bir kısmının teşhise dair, önemli bir kısmının da kalp krizi durumu veya kalp krizinin bir önceki aşamasında acil tedavi olması gereken hastalara yönelik uygulandığı görülmektedir. Koroner Anjiyografi Ünitesinin kurulması ile birlikte hastanemizden il dışına yapılan sevkler de büyük bir oranda azalmıştır. Çankırı halkımızın kalp sağlığı açısından en iyi ve en kaliteli hizmeti alması bizim için önemlidir” dedi.

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