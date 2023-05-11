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Güncel
İHA 11.05.2023 17:52

Sakarya’nın simge noktaları ay yıldızla süsleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif noktalarını ay yıldız ve bayrak motifleriyle süslüyor.

Sakarya’nın simge noktaları ay yıldızla süsleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ana cadde üzerindeki kavşaklara uyguladığı ay yıldızlı dekoratif aydınlatma sistemi vatandaşlar tarafından da beğeni topluyor.

Sakarya’nın simge noktaları ay yıldızla süsleniyor



Üzerinde vatanın simgelerini taşıyan uygulama, 2 farklı noktaya daha uygulandı. Eski İzmit Caddesi olarak bilinen Adnan Menderes Caddesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin kavşakları yeni aydınlatma sistemiyle güzelleşti.

Sakarya’nın simge noktaları ay yıldızla süsleniyor



Kırmızıyla beyaz ışıkların buluştuğu, ay yıldızın süslediği dekoratif işleme bölgenin estetik görüntüsünü zenginleştirdi. 

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