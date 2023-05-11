Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.05.2023 18:28

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Çorum'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a Çorum'da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Çorum'da tanıtıldı
[Fotograf: İHA]

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi'nin kullandığı "Anadolu kırmızısı" rengindeki araçla konutundan Valilik hizmet binasına geldi.

Vatandaşlar burada Togg'u inceleme fırsatı buldu. Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yakından inceledikleri aracın yanında fotoğraf çektirdi, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mustafa Çiftçi, aracı çok beğendiğini söyledi.

Daha sonra Çorum Belediyesi önüne götürülen Togg, burada da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Togg ile şehir turu atarak, otomobili kentin farklı bölgelerindeki vatandaşlarla buluşturdu.

ETİKETLER
Çorum TOGG
Sıradaki Haber
Antalya'da TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:11
İsrail güçleri mülteci kampına düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü
19:07
ABD ile Çin arasında balon krizinden bu yana en üst düzey görüşme gerçekleşti
19:11
Karaman'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı
18:51
Almanya'da terör örgütü PKK üyesine hapis cezası
18:50
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:59
Munzur Çayı'nda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Çiftçi kadın, ortaokul öğrencilerine ata tohumuyla tarım tekniklerini öğretti
Çiftçi kadın, ortaokul öğrencilerine ata tohumuyla tarım tekniklerini öğretti
FOTO FOKUS
Rögarlardan sızan köpük ulaşımı aksattı
Rögarlardan sızan köpük ulaşımı aksattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ