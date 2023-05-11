Türkiye'nin yerli otomobili Togg Çorum'da tanıtıldı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi'nin kullandığı "Anadolu kırmızısı" rengindeki araçla konutundan Valilik hizmet binasına geldi.

Vatandaşlar burada Togg'u inceleme fırsatı buldu. Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yakından inceledikleri aracın yanında fotoğraf çektirdi, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mustafa Çiftçi, aracı çok beğendiğini söyledi.

Daha sonra Çorum Belediyesi önüne götürülen Togg, burada da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Togg ile şehir turu atarak, otomobili kentin farklı bölgelerindeki vatandaşlarla buluşturdu.