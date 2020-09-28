Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerince, Mahdumlar Mahallesi yol ayrımında şok faaliyeti kapsamında yol kontrolü gerçekleştirildi.

Ekiplerce bir araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 demir kurşun kalıbı, 6 sikke, 3 el dedektörü ve 4 plastik arama borusu ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla ifadesi alınan ve serbest bırakılan S.G. ve T.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.