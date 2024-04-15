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Güncel
İHA 15.04.2024 15:45

Sakarya'da yakalanan 24 kiloluk balık üremesi için suya bırakıldı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde göle olta atan balıkçı, 24 kiloluk yayın balığı yakaladı. Yakaladıkları balıkla fotoğraf ve video çektiren vatandaş, balığı üremesi için yeniden suya bıraktı.

Sakarya'da yakalanan 24 kiloluk balık üremesi için suya bırakıldı
[Fotograf: İHA]

Sapanca Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyeleri turna balığı avı için Sapanca Gölü'ne açıldı.

Balıkçıların oltasına takılan yayın balığı, uzun uğraşlar neticesinde kıyıya çıkartıldı. 24 kilogram ağırlığında, 145 santimetre boyunda olan ve havyar döneminde olması sebebiyle avlanması yasak olan balık, fotoğraf ve video çekimleri sonrasında üremesi için yeniden göle bırakıldı.

Sakarya'da yakalanan 24 kiloluk balık üremesi için suya bırakıldı

"Oltamıza çok yakışıklı bir dev geldi"

O anları ölümsüzleştiren kulüp üyesi, "Yaklaşık 30 yıldır bu gölde balıkçılık yapıyoruz. Ağırlıklı hedefimiz turna balığı ve arada bir böyle balık denk geliyor. Eğer avlanma sezonundaysa alıkoyuyoruz, bazen de salıyoruz. Ama bugün oltamıza çok yakışıklı bir dev geldi. Çıkar çıkmaz tarttık zaten kıyıya almamızın sebebi ölçümlerini almak için tarttığımızda 24 kilogram geldi, boyu da 145 santimetrelik bir yayın balığı. Şuan hem havyarı var ve avlanma döneminde değil Haziran ayında önce bu balığın alıkoyulması yasak. Onun haricinde vicdani olarak zaten havyarı olduğu belli ve bu balık kiloda ortalama 10 bin civarı yumurta bırakıyor. Balık 24, 25 kilo civarında olduğu için ortalama 2 buçuk milyon havyar bırakacak. Bu yüzden suya iade edeceğiz" dedi.

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Balıkçılık Sakarya
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