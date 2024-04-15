Gercüş'te fıstık üreticilerinin çapa mesaisi başladı

Gercüş Ovası'nda fıstık yetiştiricileri, bakımını yaptıkları bahçelerini yeşeren yabani otlardan temizliyor.

Fıstık ağaçlarının aralarını traktörle süren yetiştiriciler, ağaç diplerini de kazma ile çapalıyor.

Baharın gelişiyle işçiler çapa ve bakım mesailerine başladı.

Yüceköy köyünde fıstık üreticisi olan Hüseyin Yılmaz, fıstık ağaçları için bakım yapmanın önemli olduğunu söyledi. Yılmaz şöyle konuştu:

"Budamadan sonra çapaya başladık. Traktörle tarlayı yabani otlardan temizledik ama traktörün alamadığı fıstık diplerini de kazma ile alıyoruz. Zahmetli bir iş ama emek sarf edince insan mutlu oluyor. Çocukluğumdan beri tarımla uğraşıyorum ve tarlada olmaktan zevk alıyorum. Allah çiftçilerin emeklerini boşa çıkarmasın."