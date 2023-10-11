Açık 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.10.2023 21:08

Sakarya'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince fiziki takip ve ihbarlar sonucu elde edilen bilgiler neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.Ç'nin Hendek ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, farklı yerlere gizlenmiş çeşitli miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi, av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli E.Ç. ekiplerce gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarına karıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. 9 ayrı kamera kaydından tespit edilen şüpheliler E.A. ve T.O'nun Sapanca ilçesindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 12 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 av tüfeği ve 2 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Gebze'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:17
Gazze'de 'çevre ve sağlık felaketi' yaşanabilir
21:09
Putin: Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezine çok sayıda ülke ilgi gösteriyor
21:13
Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüme en fazla müracaat Hatay'dan
20:47
Arap Birliği: Gazze'deki Filistinliler katliama maruz kalıyor
20:31
İsrail hastanelerindeki yaralı Filistinlilerin 'infaz edilebileceği' uyarısında bulunuldu
20:18
Mısır: Filistinlilere insani yardım için Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağız
İsrail Lübnan'daki bir camiyi vurdu
İsrail Lübnan'daki bir camiyi vurdu
FOTO FOKUS
Gökyüzünden Gazze: Öncesi ve sonrası
Gökyüzünden Gazze: Öncesi ve sonrası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ