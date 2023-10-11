Sakarya'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince fiziki takip ve ihbarlar sonucu elde edilen bilgiler neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.Ç'nin Hendek ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, farklı yerlere gizlenmiş çeşitli miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi, av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli E.Ç. ekiplerce gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarına karıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. 9 ayrı kamera kaydından tespit edilen şüpheliler E.A. ve T.O'nun Sapanca ilçesindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 12 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 av tüfeği ve 2 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.