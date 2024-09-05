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Güncel
AA 05.09.2024 17:49

Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile Adapazarı ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, Cihadiye ve Taşkısığı mahallelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Yapılan aramalarda 36 kilogram esrar, 224 kök kenevir bitkisi, 1 kuru sıkı tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y. (30), H.S. (35) ve S.K. (35) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan H.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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