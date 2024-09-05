Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bigadiç ve Altıeylül ilçelerinde faizli ve değerinin üzerinde araç satışı yapıldığı ve alıcı kişilerden ileri tarihli çek alınarak borçlandıran kişilere yönelik operasyon başlattı.

Çalışmalar neticesinde belirlenen 6 şüphelinin borçlandırdıkları 24 kişiyi borçlarını ödeyemez hale getirip mal varlıklarını baskı, tehdit ve darp ederek tahsil ettiklerini tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 60 senet, 8 çek defteri, 1 tapu senedi, 3 araç satış sözleşmesi, 5 tahsilat makbuzu, 1 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 2 ajanda, 167 bin lira 2 bin 100 avro, 980 dolar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü ilgili hakimlikçe tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla salıverildi.