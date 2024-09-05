Parçalı Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.09.2024 17:14

Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Altıeylül ve Bigadiç ilçelerinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bigadiç ve Altıeylül ilçelerinde faizli ve değerinin üzerinde araç satışı yapıldığı ve alıcı kişilerden ileri tarihli çek alınarak borçlandıran kişilere yönelik operasyon başlattı.

Çalışmalar neticesinde belirlenen 6 şüphelinin borçlandırdıkları 24 kişiyi borçlarını ödeyemez hale getirip mal varlıklarını baskı, tehdit ve darp ederek tahsil ettiklerini tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 60 senet, 8 çek defteri, 1 tapu senedi, 3 araç satış sözleşmesi, 5 tahsilat makbuzu, 1 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 2 ajanda, 167 bin lira 2 bin 100 avro, 980 dolar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü ilgili hakimlikçe tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla salıverildi.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 47 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:40
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi patlayıcılarla yıktı
19:36
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
18:54
Bangladeş, sınırda bir çocuğun öldürülmesinin ardından Hindistan'a protesto notası verdi
18:52
Bakan Kurum: İzmir Körfezi için eylül ayı sonuna kadar acil eylem planını ortaya koyacağız
18:49
DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 99 bin M çiçeği aşısı teslim edildi
18:47
TCG Yıldırım firkateyni Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi
"Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
"Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
FOTO FOKUS
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ