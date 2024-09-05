Niğde Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor

Sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, vatandaşlar diyetisyenlik, psiko-sosyal destek, fizyoterapi ve çocuk gelişimine yönelik hizmetler ile sigara bırakma biriminden faydalanabiliyor.

Niğde Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli diyetisyen Sultan Altun Kula, merkezde sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen çalışmalara dikkati çeken Kula, "Obezite ile mücadele etmeyi ve toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Merkezde tedavi gördükten sonra sigarayı bırakan Mehmet Polat ise sigarayı bıraktıktan sonra yaşam kalitesinin değiştiğini anlattı.