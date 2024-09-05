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Güncel
AA 05.09.2024 16:34

Kırklareli'nde yolcu otobüsleri denetlendi

Kırklareli'nde yolcu otobüslerine denetim yapıldı.

Kırklareli'nde yolcu otobüsleri denetlendi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda Vize ilçesinde yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı.

Denetimde otobüs ve sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Yolcuların emniyet kemerlerini kullanmaları için uyarıda bulunan ekipler sürücülere kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları, trafik ışık, işaret ve levhalarına uymaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları, emniyet kemeri kullanmaları, hız kurallarına riayet etmeleri, araç kullanma sürelerine uymaları gibi konularda bilgi verildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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Denetim Kırklareli
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