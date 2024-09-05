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Güncel
AA 05.09.2024 16:03

Sivas'ta hayırsever desteğiyle 24 derslikli okul yapılacak

Sivas'ta hayırsever desteğiyle 24 derslikli ilkokul yapılacağı duyuruldu.

Sivas'ta hayırsever desteğiyle 24 derslikli okul yapılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta ekonomik ömrünü tamamlayan ve yıkımı gerçekleştirilen Namık Kemal İlkokulu'nun yerine 24 derslikli ilkokul yapılacak.

Sivas Valiliği öncülüğünde başlatılan "Eğitime Hayat Verenler” projesi kapsamında hayırsever iş insanı Hulusi Şahin tarafından yüzde 100 hibe ile yaptırılacak okul için protokol imzalandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek imza töreninde yaptığı konuşmada, nitelikli bir eğitim sisteminin tüm paydaşların iş birliği ve güç birliği ile sağlanabileceğini belirtti.

Hayırsever Şahin ailesine eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür eden Şimşek, "Ekonomik ömrünü tamamlayan okullarımızı yıkıyor, yerlerine yenisi yapıyoruz. Gelişmekte olan mahallelerde ise yeni okullar inşa ediyoruz. Valiliğimiz himayesinde başlattığımız 'Eğitime Hayat Verenler' projesi ile iş insanlarımıza bu sürece dahil ediyor, onları devletimizin üzerindeki yükü bir nebze olsun almaya ve şehrimize yeni okular kazandırma davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şimşek, bugüne kadar il genelinde hayırseverlerin katkıları ile 58 okulun yaptırıldığını vurgulayarak, "Birkaç ay önce 59'uncu okulumuz olan Kılıçarslan İlkokulu'nu protokolünü yine bir hayırseverimize imzalamıştık. 60'ıncı okulumuz da Hulusi Şahin beye nasip oldu" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Sivas Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever Hulusi Şahin arasında protokol imzalandı.

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